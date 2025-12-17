Ariano: bando di assegnazione di lotti ricadenti nelle aree Pip di Camporeale Scadenza: non oltre le ore 12,00 del 10/02/2026

Il comune di Ariano irpino indice il bando di assegnazione di lotti ricadenti nelle aree Pip (Piani per gli insediamenti produttivi) destinati ad insediamenti industriali, artigianali, commerciali e turistici, al fine di incrementare le opportunità di sviluppo e di creazione e consolidamento dell’occupazione delle piccole e medie imprese locali. Per la docimentazione accedere qui: https://www.comune.ariano-irpino.av.it/it/