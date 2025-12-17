L’eredità del cuore: giornata di prevenzione in memoria di Gennaro Bellizzi

“L’eredità del cuore” è questo il titolo della giornata di prevenzione promossa dall’Asl di Avellino in collaborazione con la Croce Rossa Italiana comitato di Ariano Irpino, che si terrà sabato 20 dicembre presso il centro pastorale di Ariano Irpino in via Mancini. Un modo per fare prevenzione, per stare al fianco delle persone ed onorare l’eredità professionale di Gennaro Bellizzi, punto di riferimento per la cardiologia sul territorio irpino.
I cittadini, di età compresa tra i 45 e i 65 anni, potranno accedere alle visite e agli esami gratuitamente, previa prenotazione al numero 0825.877275 chiamando dalle 9:00 alle 13:00.
La giornata sarà preceduta dalla benedizione di Sergio Melillo, vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia mentre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 sarà possibile effettuare:
1. Controlli Cardiologici e Metabolici
• Visita cardiologica ed ECG
• Valutazione del rischio cardiovascolare
• Screening metabolico: glicemia e colesterolo (digiuno), prevenzione del diabete mellito
• Consulenza nutrizionale: indicazioni per una dieta amica del cuore
2. Screening Endocrinologico e Scheletrico
• Consulenza per osteoporosi + eventuale REMS (a discrezione del medico)
• Visita endocrinologica: valutazione tiroidea
• Visita reumatologica: prevenzione delle malattie infiammatorie e degenerative
3. Salute Respiratoria e Digestiva
• Visita pneumologica: screening respiratorio
• Visita gastroenterologica: consigli per la salute digestiva + info sullo screening del colon-retto, fascia di età 50-69 anni
4. Salute Femminile
• Visita senologica (prevenzione tumore del seno)
• PAP Test (screening ginecologico per il tumore del collo dell’utero), fascia di età 25-64 anni
La prenotazione è obbligatoria e nominativa.