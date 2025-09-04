Montemiletto, ha mandato in fumo ettari di bosco: l'operaio davanti al Riesame Attesa la decisione dei giudici del tribunale del riesame di Napoli

di Paola Iandolo

Comparirà in tarda mattina davanti ai giudici dell'Ottava sezione del tribunale del Riesame di Napoli, l'operaio 58enne originario di Montefalcione, accusato di incendio boschivo. Il suo legale Carmine Anzalone subito ha impugnato il provvedimento di conferma della misura degli arresti domiciliari emesso dal gip Lorenzo Corona, al termine dell'udienza di convalida celebrata davanti al tribunale di Avellino.

Il 58enne è stato arrestato l'11 agosto dai carabinieri della Stazione di Montefusco, unitamente a quelli del Gruppo e del Nucleo Forestale di Avellino, in flagranza di reato perchè ritenuto responsabile di “Incendio boschivo”. Il vasto incendio - che ha interessato le contrade Sant’Eusebio e Bosco del comune di Montemiletto, distruggendo diversi ettari di area boschiva e circa 130 piante di un uliveto privato - è stato appiccato il 9 agosto. Il 58enne è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza.