Guardia di Finanza, è l'avellinese Fiore il nuovo comandante Gdf Isernia La nomina

L'incarico di Comandante del Gruppo è stato assunto dal Maggiore Raffaele Fiore, 54 anni, originario di Avellino; proveniente dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari, si è arruolato nel Corpo nel 1991, conseguendo la nomina ad Ufficiale nel 2011. Laureato in Economia e Commercio, nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi in tutti i settori istituzionali del Corpo presso Reparti operativi. Il Comandante Provinciale, Colonnello Massimiliano Bolognese, nel ringraziare Cucciniello per il pregevole lavoro svolto alla sede di Isernia, formula al Maggiore Fiore "i migliori auguri per il nuovo incarico"