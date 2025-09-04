Avellino, incidente sulla Variante: un ferito al Moscati Il sinistro. Code e disagi sulla Variante

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la Variante ad Avellino. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due automobili e si sono create code e disagi per gli automobilisti in transito.

Il bilancio è di una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale Moscati di Avellino, per ricevere le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del comando provinciale, ai quali spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e di accertare eventuali responsabilità.