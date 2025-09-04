Tragedia di Lisbona, 52enne di Avellino: "Io e mio figlio vivi per miracolo" La donna stava per salire con il ragazzino sulla funicolare precipitata

Si è salvata all'ultimo momento, rischiando di essere coinvolta nel deragliamento della funicolare a Lisbona, costata la vita a 17 persone.

I dettagli

Paola Landolfi, ricercatrice salernitana a Lisbona per un progetto Erasmus universitario, 52 anni, originaria di Avellino - ha raccontato al “Corriere della Sera” cosa le sia successo, arrivando sul luogo della tragedia pochi istanti dopo.

Si trovava lì per fare un giro turistico della cittadina con il figlio 13enne. Avrebbe dovuto prendere proprio quel mezzo. Entrambi sono sotto choc per l'accaduto.

"Non potevo immaginare di vedere quella scena, siamo rimasti bloccati dalle transenne, abbiamo visto i corpi tirati fuori dalle lamiere, davvero terribile". La donna ha scritto sui social "Grazie a chi mi ha protetto". Un'esperienza agghiacciante, momenti terribili per chi davvero ha scansato la morte per un soffio.