Montefalcione, 50enne colpito da un ponteggio sul cantiere di Toppole S.Felice Trasportato in ospedale, indagano carabinieri e Ispettorato del lavoro

Questo pomeriggio, a Montefalcione, la locale Stazione Carabinieri è intervenuta presso un cantiere edile in località Toppole San Felice, dove un 50enne del posto, è stato colpito dal crollo di un ponteggio mobile.

L’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 e trasportato, successivamente, presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Moscati” di Avellino.

Sul posto anche personale dell'A.S.L. e dell'Ispettorato del Lavoro di Avellino.

Sono in corso le indagini volte a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.