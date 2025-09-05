Avellino, Dolce Vita: al gup Sicuranza la decisione sull'udienza preliminare L'udienza preliminare è fissata per il 15 ottobre prossimo

Sarà il giudice Antonio Sicuranza che dovrà decidere sul processo Dolce Vita. Sarà lui a pronunciarsi sulla richiesta firmata dal Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma, dal Procuratore Aggiunto Francesco Raffaele e dal pm Fabio Massimo Del Mauro se i 28 imputati dovranno affrontare l'istruttoria dibattimentale o meno.

Il magistrato solo da qualche giorno è di nuovo in forza al Tribunale di Avellino, ereditando il “ruolo” di udienza del giudice Lucio Galeota. Così le richieste della Procura relativamente alle indagini sul presunto sistema organizzato dall’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa per pilotare concorsi pubblici, gli appalti pubblici e gli affidamenti saranno al vaglio del magistrato.

Il magistrato giudicante ha prestato servizio presso la Corte di Appello di Salerno, quale consigliere, dopo esservi stato riassegnato a seguito del periodo trascorso presso una sede disagiata, al Tribunale di Foggia dal giugno 2020 a sua domanda, con successiva delibera del maggio 2024, è stato riassegnato alla Corte di Appello di Salerno.