Avellino, viola le prescrizioni imposte dal magistrato: finisce in carcere A.V. è gravato da precedenti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

di Paola Iandolo

Un ventinovenne avellinese A.V, con precedenti per detenzione e spaccio di droga e per reati contro il patrimonio - già noto alle forze dell’ordine - finisce in carcere per la violazione dell’ affidamento in prova ai servizi sociali. Ad eseguire la misura di aggravamento il personale della Squadra Mobile. Nella nota della Questura: “nella mattinata odierna, ha dato esecuzione al provvedimento, emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Avellino, che ha disposto la sospensione, nei confronti di un giovane di Avellino classe 1986, della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali e il contestuale Ordine di carcerazione dello stesso.

In particolare, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ammetteva il giovane alla misura dell’affidamento in prova, ma stante le segnalate ed evidenti progressioni di comportamenti illeciti e rilevata l’assoluta indifferenza al rispetto delle prescrizioni dell’Autorità, il Magistrato di sorveglianza di Avellino ha disposto l’accompagnamento al carcere di Bellizzi Irpino. Lo stesso risulta gravato da pregiudizi penali per reati in materia di sostanze stupefacenti e pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio; già destinatario della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza”. Una stretta da parte della Questura scattata anche a seguito dei recenti fatti di cronaca (dai quali il ventinovenne è estraneo) che hanno visto protagonisti soprattutto giovanissimi.