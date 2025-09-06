Avellino, movida fracassona e musica a palla, ecco le prime multe: era ora! Mancato rispetto dei limiti di diffusione sonora: sanzionati gestori di due attività commerciali

Prime multe per la musica a palla nel centro della città di Avellino. Proteste e lamentele erano state raccolte anche dalla nostra redazione per una movida fracassona, senza alcun rispetto dei residenti. Ma il questore Pasquale Picone ha impresso una decisa svolta rispetto al passato.

E così nel corso dell’attività di controllo del territorio condotta nelle ultime settimane e finalizzata, in particolare, al monitoraggio degli esercizi di sommistrazione che svolgono anche attività all’esterno con intrattenimento musicale, i poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Avellino hanno contestato a due attività commerciali situate nel centro cittadino illeciti amministrativi per inosservanza del regolamento di polizia urbana in materia di inquinamento acustico.

Nella circostanza è stato accertato che la diffusione di musica con impianti di propagazione sonora si protraeva oltre i limiti orari notturni previsti. Inoltre, sempre gli agenti della questura, nella giornata del 3 Settembre, in seguito al controllo ad un circolo privato in provincia, hanno rilevato infrazioni penali e amministrative a carico del rappresentante legale dell'associazione poiché’ gestita con le modalità del pubblico esercizio in assenza delle prescritte autorizzazioni.