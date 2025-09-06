Avellino, trovato morto in casa: tragedia in via Del Balzo Il dramma di un 70enne

Tragedia in pieno centro ad Avellino, dove un uomo di 70 anni è stato trovato morto nel suo appartamento, a due passi dal parco urbano di piazza kennedt. L'uomo è stato trovato senza vita nel suo appartamento all’ottavo piano di un palazzo in via Carlo del Balzo. L’intervento è avvenuto questa mattina, dopo che i familiari non avevano più avuto sue notizie da tre giorni.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale del 118 e i carabinieri della Stazione di Avellino. I soccorritori hanno constatato il decesso dell’uomo, mentre i militari hanno avviato i rilievi di rito.