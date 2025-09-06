Arresto secondo piromane in alta Irpinia: apprezzamento dall'Usic La nota di Carmelo Cicchella segretario regionale Usic con delega alla provincia di Avellino

L’unione sindacale Italiana carabinieri segreteria provinciale di Avellino esprime il più vivo apprezzamento ai colleghi del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino per la brillante operazione che ha portato all’individuazione e all’arresto di un secondo piromane responsabile di un incendio boschivo nel territorio di Caposele in provincia di Avellino".

Lo dichiara in una nota il segretario regionale Usic con delega alla provincia di Avellino Carmelo Cicchella.

Grazie a un’attenta attività investigativa, supportata anche dalle immagini di videosorveglianza, i militari hanno dimostrato ancora una volta l’elevata professionalità e la dedizione che contraddistinguono la specialità forestale dell’Arma. L’operazione ha permesso di assicurare alla giustizia un soggetto che aveva messo in pericolo l’ambiente, il territorio e la sicurezza dei cittadini.

L’Usic Campania coglie l’occasione per sottolineare l’importanza fondamentale della specialità forestale nel contrasto agli incendi boschivi e nella tutela del nostro patrimonio ambientale.

In un periodo storico in cui i cambiamenti climatici rendono sempre più frequenti e devastanti i roghi, il ruolo dei Carabinieri Forestali si conferma imprescindibile non solo nella prevenzione e repressione dei reati ambientali, ma anche nella salvaguardia della biodiversità e del futuro delle comunità locali.

Ai colleghi del gruppo carabinieri forestale di Avellino e a tutta la specialità forestale va il nostro ringraziamento e il nostro incoraggiamento a proseguire con la stessa determinazione e professionalità a difesa del bene comune".