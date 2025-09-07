Avellino, donna investita mentre raccoglie nocciole: è caccia al pirata La sessantenne stava raccogliendo nocciole a bordo strada

E' caccia al pirata della strada che ieri mattina, poco prima delle 9 ad Avellino, ha investito una donna di circa 60 anni. La signora, insieme al marito, raccoglieva nocciole sul ciglio della strada, a ridosso della loro proprietà a contrada Infornata quando è stata inventita da un'auto in transito.

L'incidente

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, l’utilitaria che ha colpito la donna non si sarebbe fermata dopo l’impatto e avrebbe proseguito in direzione di Avellino. La donna che stava raccogliendo le nocciole a bordo strada, urtata dal eveicolo è finita nel terreno sottostante la carreggiata.

L'arrivo dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti un’ambulanza della Misericordia e una pattuglia della Polizia Municipale. Dopo le prime cure e la messa in sicurezza, la donna è stata trasportata in ospedale, al Moscati di Avellino. Al momento, le condizioni della sessantenne non destano preoccupazioni, ma sono in corso accertamenti più approfonditi.

Indagini in corso per identificare il responsabile

La Polizia Municipale ha raccolto le testimonianze dei presenti e ha avviato un’indagine per identificare il conducente dell’automobile. Saranno analizzate anche le immagini del sistema di videosorveglianza per risalire all'identità della persona alla uida del veicolo.