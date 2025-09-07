Avellino, anziano trovato morto in casa: "Ennesima morte solitaria" De Lieto: serve una rete

È stato ritrovato senza vita il corpo di un settantenne all’interno del suo appartamento in via Carlo del Balzo (AV). I familiari non avevano notizie del settantenne da tre giorni. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale del 118 ed i carabinieri della Stazione di Avellino. Il personale preposto ha constatato il decesso dell’uomo, mentre i carabinieri hanno avviato i rilievi di rito. Le operazioni si sono concluse con

l’accertamento della morte e la messa in sicurezza dell’abitazione. Si rende sempre più indispensabile la ‘mappa” del bisogno in tutti i

Comuni per individuare tutte quelle situazioni a rischio: la proposta per l’ennesima volta è richiesta da Antonio de Lieto, presidente nazionale e legale rappresentante del partito “Pensionati per l’Italia” (P.P.I.). La richiesta consiste nel mettere in campo una sorta di azione preventiva contro gli effetti estremi di solitudine. Servirebbe a scongiurare tante tragedie. troppe volte persone di una certa età, vivono sole. Le morti

solitarie sono sempre più in aumento ed a tal riguardo tutti i comuni dovrebbero rafforzare la rete degli assistenti sociali con settori dedicati, in particolare, a contattare quotidianamente tutte le persone di avanzata età che vivono sole, servirebbe a scongiurare tante tragedie!!! Nonostante i molteplici solleciti, lor signori non hanno fatto nulla per contrastare il “fenomeno” delle morti solitarie. Avellino,