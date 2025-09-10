Grottaminarda, secondo furto di un defibrillatore: indagini in corso Indagini in corso per individuare i responsabili del furto compiuto in Piazzale San Pio

di Paola Iandolo

A distanza di pochi mesi è stato nuovamente rubato il defibrillatore a Grottaminarda. Questa volta è stato sottratto in piazzale San Pio, nei pressi dell'ex fermata del bus. Stamattina i residenti hanno trovato la teca aperta e vuota. I residenti della zona hanno denunciato l'accaduto e chiedono di visionare le telecamere di videosorveglianza per assicurare i responsabili alla giustizia.

I defibrillatori erano stati donati dalla Pubblica Assistenza ed erano stati installati in punti nevralgici del comune di Grottaminarda. Con l'ennesimo furto è stato fatto un danno per l'intera comunità. I residenti sono allarmati per il furto. "Il defibrillatore poteva essere utile a chiunque" lamentano. Indagini in corso per individuare i responsabili dell'ennesima bravata.