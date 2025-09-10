Grottaminarda, si accelera sui lavori per l'Alta Capacità: modifiche agli orari La Rfi comunica le modifiche agli orari e alla circolazione dei treni dal 15 al 27 settembre

di Paola Iandolo

I lavori di costruzione della linea ferroviaria di alta capacità Napoli Bari entrano nella fase cruciale, con un'accelerazione degli interventi programmati da Rfi in questi giorni anche alle linee già in esercizio coinvolte, che passano anche per l'Irpinia. Per questo si annunciano modifiche alla circolazione dei treni in Campania e in Puglia dal 15 al 27 settembre per il potenziamento della linea Caserta – Benevento – Foggia a supporto della futura Napoli Bari veloce e capace.

Per consentire la piena operatività dei cantieri, “la circolazione ferroviaria sarà sospesa sulla linea Caserta – Cancello – Benevento – Foggia dalle ore 10.30 del 15 settembre alle ore 16.00 del 27 settembre, riferisce Rfi. “Parallelamente, sulla linea Roma – Napoli (via Cassino), sarà interrotta la tratta Cancello – Caserta dalle ore 23.00 del 14 settembre alle ore 16. 00 del 27 settembre, mentre la tratta Cancello – Napoli Centrale sarà interrotta dalle ore 12.00 del 19 settembre alle ore 12.00 del 24 settembre con conseguenti modifiche al programma di circolazione dei treni regionali e a lunga percorrenza”, si legge in una nota di RFI.

Per ridurre al minimo le modifiche alla circolazione ferroviaria, saranno impegnati sui cantieri in media 300 persone ogni giorno, tra operai e tecnici specializzati di RFI e delle ditte appaltatrici, fa sapere l’azienda pubblica, precisando che l’impegno economico complessivo ammonta a circa 430 milioni di euro. Ulteriori dettagli sono consultabili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie conclude Rete Ferroviarie Italiane.