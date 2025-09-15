Avellino, spaccio nel centro storico, blitz della Volante: arrestato 26enne Nel marsupio il giovane gambiano aveva droga e soldi

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Avellino, nella serata del 13 settembre u.s., hanno tratto in stato di arresto in flagranza un cittadino gambiano 26enne, con a carico precedenti di polizia, trovato in possesso di sostanza stupefacente.

i controlli

In particolare, il predetto è stato fermato e controllato dagli agenti, dopo una breve fuga, in questo Corso Umberto I e, a seguito di perquisizione personale, è stato recuperato un marsupio con all’interno sostanza stupefacente del tipo hashish, per circa 83 grammi complessivi. Parte della sostanza stupefacente era già suddivisa e confezionata in bustine sigillate, pronta per essere ceduta a terzi. In aggiunta, nel marsupio è stata rinvenuta la somma di euro 180 suddivisa in banconote di vario taglio. Il tutto è stato debitamente sottoposto a sequestro.

L'udienza

All’esito dell’udienza svoltasi questa mattina presso il Tribunale di Avellino, è stata convalidata la misura precautelare e l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Avellino – Bellizzi.

Le misure

Le misure e le attività svolte con il coordinamento della Procura della Repubblica di Avellino sono tese a rafforzare la prevenzione e il contrasto alla vendita e al consumo di sostanze stupefacenti.