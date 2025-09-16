Avellino, Disarmiamo Avellino: il 26 settembre marcia pacifica di Libera Il raduno dei partecipanti alla marcia pacifica è previsto per le ore 18 in Piazza Libertà

di Paola Iandolo

Disarmiamo Avellino non è uno slogan: è una scelta collettiva. Vogliamo costruire insieme una città più giusta, inclusiva e sicura, schierandoci come forze sociali, religiose e

sindacali al fianco dei cittadini e delle istituzioni.

Il 26 settembre attraverseremo i quartieri e il centro della città, perché ogni comunità deve sentirsi parte di questo percorso. Ritrovo a Piazza Libertà alle ore 18. Tappe a Rione Mazzini e San Tommaso.

– Dobbiamo reclamare la costruzione di opportunità lavorative dignitose sul nostro territorio che permettano a tutti di scegliere di restare

– Le vittime di usura, illegalità ed estorsioni devono avere la certezza di non essere lasciate sole e vanno messe in condizione di poter denunciare

– I giovani hanno bisogno di stimoli e opportunità e vanno sostenuti nel rivendicarli. Le strade senza servizi e luoghi di aggregazione portano aggressività e cultura della

sopraffazione.

– Le piccole, medie imprese ed esercizi commerciali vanno messi in condizione di fare il loro lavoro senza interferenze esterne, ricatti e violenze.

La marcia sarà solo l’inizio: vogliamo aprire uno spazio permanente di partecipazione, in cui cittadini, associazioni, scuole, comunità migranti, lavoratori, imprese e istituzioni si uniscano per disarmare la violenza e liberare energie positive.

I quartieri, del centro e della periferia, sono chiamati ad essere protagonisti, non spettatori. Non costruiremo questo percorso sulla contrapposizione, ma sulla ricostruzione dei legami

tra le persone.

Cammineremo insieme, perché Avellino torni ad essere una comunità viva e solidale, capace di dire no all’illegalità e sì alla giustizia sociale.

Il 26 settembre alle 18, scendiamo in strada. Dalle periferie al centro, disarmiamo Avellino.

23 Settembre 2019 bomba in un’auto a Rione Mazzini

24 Settembre 2019 crivellate di colpi di arma da fuoco cinque autovetture in Rione Mazzini

14 ottobre 2019 arresti e perquisizioni nell’ambito dell’operazione “Partenio 2.0”

20 agosto 2020 agguato in Via Visconti alle spalle del Parco della Pace

6 ottobre 2020 inizio processo di primo grado al Clan Partenio

24 luglio 2021 spari durante festa per gli Europei in Viale Italia, tre feriti

1 gennaio 2023 giovane aggredito e ucciso a Mercogliano

5 maggio 2023 aggressione ai tifosi del Napoli in Viale Italia durante la festa per lo scudetto

11 luglio 2023 sentenza di primo grado al Clan Partenio: 21 imputati condannati a pene per quasi 300 anni in totale

01 marzo 2024 a Rione Valle attentato incendiario un’agenzia di servizi finanziari

04 giugno 2024 inizio processo d’appello al Clan Partenio

20 gennaio 2025 giovane ferito da arma da fuoco a Rione Mazzini

20 gennaio 2025 terza bomba carta davanti ad un esercizio commerciale ad Atripalda

21 gennaio 2025 gambizzato un uomo di Avellino ad Atripalda

27 maggio 2025 Relazione Direzione Investigativa Antimafia nel 2024 evidenzia una persistente presenza criminale e la fragilità delle strutture amministrative locali

17 giugno 2025 sentenza d’appello del processo al Clan Partenio: pene confermate per i vertici, sconti e assoluzioni parziali per altri

12 agosto 2025 colpi d’arma da fuoco e principio di incendio in Rione Parco

16 agosto 2025 colpi d’arma da fuoco contro un veicolo in Rione Mazzini

20 agosto 2025 colpi di arma da fuoco contro un veicolo in Viale Italia

20 agosto 2025 bomba carta davanti ad un esercizio commerciale a Montefredane

28 agosto 2025 arsenale di armi da fuoco rinvenuto in un casolare a Roccabascerana

1 settembre 2025 bomba carta contro una farmacia a Montoro

15 settembre 2025 ragazzo ferito con un coltello a Mercogliano