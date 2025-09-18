Incidente stradale a San Michele di Serino, 3 auto coinvolte e feriti al Moscati Sul posto Carabinieri e sanitari del 118

Incidente stradale a San Michele di Serino, feriti al Moscati di Avellino. È accaduto ieri sera in centro nel piccolo comune dell'avellinese. Coinvolte tre auto e un perone. Nell’impatto si sono registrati alcuni feriti, immediatamente soccorsi dalle ambulanze del 118 intervenute sul posto. I feriti sono stati trasportati presso l'ospedale Moscati di Avellino

Indagini dei carabinieri in corso

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della locale stazione, chiamati a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a verificare eventuali responsabilità.