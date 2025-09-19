Grottaminarda, 25enne accusato di violenza sessuale: respinge le accuse Davanti al gip nel corso dell'interrogatorio di garanzia ha fornito i motivi dei suoi comportamenti

di Paola Iandolo

Ha risposto a tutte le domande del gip Salvatore Perrotta e respito le accuse mosse nei suoi confronti il 25enne N.C. accusato di violenza sessuale nei confronti della sua ex compagna. Ha fornito le spiegazioni, affiancato dal suo legale Giovanni Terrazzano, per ogni accusa mossa dal pubblico ministero e dal gip del tribunale di Benevento che ha firmato la misura cautelare degli arresti domiciliari. L'avvocato stamattina non ha chiesto la revoca della misura emessa, puntando direttamente al Riesame.

I fatti si sarebbero svolti a Benevento ed Apice tra maggio ed agosto. Il giovane è ritenuto il presunto responsabile di numerose minacce, anche con l’utilizzo di armi, e di aggressioni di cu avrebbe fatto le spese la compagna. Minacce esplicitate attraverso messaggi, telefonate ed appostamenti. Bersaglio delle minacce anche il nuovo compagno della donna, un 35enne di Apice. A luglio sotto la sua abitazione erano stati esplosi due colpi di pistola verosimilmente a salve.