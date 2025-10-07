Avellino, piano preventivo di protezione civile: a presentarlo il comandante VvF Il nuovo piano verrà presentato il 28 novembre durante il convegno che si terrà al teatro Gesualdo

di Paola Iandolo

"Stiamo lavorando ad un piano di protezione cvile preventivo, ovvero concentrando l'attenzione su quei comuni che potrebbero aver maggiori danni in casi di evento sismico - ha precisato il comandante Mario Bellizzi, alla guida del comando di via Zigarelli - Stiamo cercando di capire quali potrebbero essere i comuni dove, in caso di evento tellurico, si verificherebbero maggiori danni. Ovviamente è in questi comuni che si concentranno gli interventi e dove si recheranno prima le unità dando priorità d'intervento".

Nel prossimo mese di novembre i Vigili del Fuoco di Avellino commemoreranno il 45esimo anniversario del sisma in Irpinia e Basilicata e annunciano il particolare piano di preventivo di protezione civile. Dunque si lavora su nuova mappa della vulnerabilità sismica dell’Irpinia, comune per comune tarata sui danni possibili, accanto a quelle tradizionali sul grado di fragilità del costruito, aiuterà a calibrare i soccorsi in caso di terremoto, ma sarà preziosa anche per gli enti locali, che potranno trovare spunti per riprogrammare la prevenzione del rischio sismico.

Il Comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino, Mario Bellizzi, si prepara a fare il punto sulla prevenzione e sul soccorso in materia di calamità naturali con un convegno in programma il 28 novembre, quando sarà dato spazio proprio alla illustrazione di questo importante strumento a disposizione delle autorità locali, regionali e nazionali.L'evento si terrà al teatro Carlo Gesualdo di Avellino.