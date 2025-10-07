Tamponamento all'imbocco della Galleria Montepergola: caos sul Raccordo Code e rallentamenti a Serino

Non c'è pace per il Raccordo Avellino Salerno. Intorno alle 15.30 un tampomento tra due vetture ha creato code e disagi nel territorio di Serino. E' successo all'altezza del km 22 poco prima dell'imbocco della galleria Montepergola. L'impatto tra le due vetture ha creato rallentamenti e code. Sul posto forze dell'ordine e soccorsi. Non si registrano feriti, ma le operazioni di rilievo e messa in sicurezza dell'area hanno generato comprensibili rallentamenti nel deflusso delle autovetture. Tra lavori in galleria e restringimenti della carreggiata per i lavori sul raccordo ogni giorno sono tanti i disagi patiti dagli automobilisti in transito.