Paga l'assicurazione, ma l'agente intasca i soldi: autotreno sequestrato Il mezzo, provenienti dall'Alta Irpinia, nel mirino della Polizia locale

Circolava per le vie di Cervinara con un autotreno proveniente dall’alta Irpinia, convinto che il mezzo fosse regolarmente assicurato. Al momento del controllo da parte della Polizia Locale, l’autista ha però scoperto che la copertura non era mai stata attivata: l’agente assicurativo, infatti, aveva intascato il denaro senza stipulare la polizza.

Gli agenti hanno sequestrato il veicolo ed elevato sanzioni per circa 1500 euro. Nel corso dell’ispezione sono inoltre emerse irregolarità nel cronotachigrafo, non aggiornato secondo la normativa, con ulteriori sanzioni a carico del conducente.

L’intervento rientra nell’ambito dei controlli periodici sulla circolazione dei mezzi pesanti disposti dalla Polizia Locale, finalizzati a garantire la sicurezza della circolazione e il rispetto delle norme che regolano il trasporto professionale, come si sottolinea dal comando caudino.

"La Polizia Locale invita gli automobilisti e i conducenti professionali a verificare sempre, tramite i canali ufficiali delle compagnie assicurative, l’effettiva validità della copertura RC Auto, al fine di evitare spiacevoli conseguenze e responsabilità, anche quando il premio risulta regolarmente pagato", conclude la nota.