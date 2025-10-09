"Il vento tra le mani": presentazione ad Avellino del libro di Dario Vassallo

L'appuntamento è in programma sabato 11 ottobre

L'evento

Presentazione del libro "Il vento tra le mani" di Dario Vassallo. L'appuntamento è in programma ad Avellino il prossimo 11 ottobre alle ore 18.30 allo Spazio Arena in via Santissima Trinità.

 

Interventi:

Lucio Napodano: Angelo Vassallo, il sindaco slow di Pollica-Acciaroli.

Generoso Picone: Se io cammino nella legge.

Dario Vassallo: La vita e la morte del sindaco Pescatore.

Al termine, dibattito con Dario Vassallo, presidente della Fondazione Angelo Vassallo, sindaco pescatore, con particolare riferimento agli sviluppi del processo a carico dei presunti esecutori e complici dell'omicidio di suo fratello Angelo. 

