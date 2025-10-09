Dirigente di Irpiniambiente massacrato di botte sotto casa: indaga la polizia

Carmine Laudonia, 62 anni, è ricoverato all'ospedale Moscati con traumi e ferite

Avellino.  

E' ricoverato all'ospedale Moscati di Avellino, Carmine Laudonia, 62 anni, responsabile della sede di Irpiniambiente in via Rivarano a Monteforte Irpino, aggredito questa mattina sotto la sua abitazione in via Cappuccio, al rione Aversa di Avellino. E' accaduto intorno alle 5 di questa mattina. Laudonia è stato avvicinato da due uomini a volto coperto, armati di spranga.  L’uomo è stato colto di sorpresa all’ingresso del portone.

Colpito alla testa e ripetutamente all’addome, alle braccia e alle gambe. 

Gli aggressori non hanno portato via borsello o effetti personali dell’uomo, una circostanza che avvalorerebbe l’ipotesi di un movente legato all’ambito lavorativo, come lo stesso Laudonia ha riferito in Questura. I due aggressori si sono dati alla fuga. Indagini in corso della Polizia. 

Intanto lui resta ricoverato, ha riportato diversi traumi e ferite alla testa. 

