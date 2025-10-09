Spedizione punitiva contro dirigente Irpiniambiente: "Si faccia piena luce" L'intervento del segretario di categoria dell'Ugl Marotta

La Segreteria Provinciale UGL, nella persona del Segretario, esprime piena e convinta solidarietà al Responsabile della sede di Rivarano di Irpiniambiente, Carmine Laudonia, vittima di un vile e ingiustificabile atto di aggressione avvenuto a Rione Aversa.

L’UGL condanna con fermezza questo gravissimo episodio, ritenendolo non solo un attacco alla persona, ma anche una lesione ai principi fondamentali di civiltà, legalità e rispetto che devono sempre orientare i rapporti tra cittadini e istituzioni.

Dichiarazione del Segretario UGL Partecipate, Nunzio Marotta, e del Direttivo:

«Esprimiamo profonda indignazione per quanto accaduto al collega Carmine Laudonia, un professionista stimato e impegnato quotidianamente al servizio della comunità. Nessuna forma di violenza può essere tollerata, tanto meno quando colpisce chi lavora con dedizione e senso del dovere. A nome dell’intero Direttivo UGL Partecipate, chiediamo alle autorità competenti di intervenire con tempestività e determinazione affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e siano garantite condizioni di sicurezza per tutti i lavoratori del settore ambientale.»

Appello pubblico:

L’UGL invita tutte le istituzioni, le forze politiche e sociali, e la cittadinanza a unirsi in una ferma condanna di ogni forma di aggressione e intimidazione. È necessario promuovere una cultura del rispetto e della legalità, tutelando chi opera per il bene comune.

Il settore rifiuti rappresenta una realtà estremamente delicata e strategica per il territorio, che deve essere costantemente monitorata e protetta da ogni possibile tentativo di infiltrazione malavitosa. La trasparenza, la sicurezza e la legalità devono essere pilastri imprescindibili per garantire un servizio pubblico efficiente e rispettoso dei diritti dei lavoratori e dei cittadini.

La Segreteria Provinciale UGL rinnova il proprio impegno a fianco dei lavoratori e delle strutture che operano nel settore ambientale, affinché possano svolgere il loro compito in condizioni di piena sicurezza e dignità.