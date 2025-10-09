Carenza dei medici di base in Irpinia: il problema è molto serio Inviata una pec alla regione Campania

L'associazione "Insieme per Avellino e l'Irpinia" ha inviato una pec alla Regione Campania per chiedere chiarimenti in merito alla carenza dei medici di base in Irpinia.

"Ci sono località che addirittura sarebbero prive del medico di medicina generale, con Avellino che al

momento ha 3 posti scoperti, ed in particolare frazioni/quartieri come Bellizzi e San Tommaso o non ne hanno oppure il minimo indispensabile per decine di migliaia di persone.

Ad Ottobre si dovrebbe far scorrere la graduatoria dei medici aventi diritto, ma al momento tutto tace. Nelle prossime settimane continueremo a vigilare su questa situazione sollecitando chi di dovere a garantire nel

più breve tempo possibile la continuità assistenziale a tanti pazienti che ci hanno contattati".