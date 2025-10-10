Avellino, choc al cimitero: donna cade nel vuoto e finisce su una cappella Sul posto gli agenti della questura, la donna di 53 anni è morta

di Paola Iandolo

Choc al cimitero di Avellino. Sul posto gli agenti della questura di Avellino insieme ai sanitari del 118 per il recupero di una donna caduta nel vuoto e finita su di una cappella. Si tratta di una 53enne, dipendente della Fma di Pratola Serra. Stando a quanto si è appreso sarebbe salita su uno sgabello sistemato davanti a una finestra del fabbricato situato nelle adiacenze dell'ingresso del cimitero e poi si sarebbe lanciata nel vuoto. Indagini in corso per comprendere se si sia trattato effettivamente di un gesto volontario o di un incidente, ma la prima ipotesi alla luce dei rilievi effettuati finora sembra più probabile. Già in passato c'era stato un altro suicidio sempre nello stesso palazzo.