Suicidio al cimitero: salma sotto sequestro e attesa per l'autopsia La salma ora è all'obitorio dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino

di Paola Iandolo

Si indaga sui motivi dell'insano gesto. In queste ore gli inquirenti stanno ascoltando i familiari di M.D.B. la 53enne avellinese, operaia della Stellantis di Pratola Serra, trovata priva di vita al cimitero di Avellino. La donna si sarebbe lanciata dal quarto piano del palazzo Santa Rita, la santa dei casi impossibili, ed è finita sui loculi sottostanti. Si indaga per comprendere prchè la donna si è recata al cimitero e poi ha deciso di togliersi la vita proprio in quel luogo, dopo aver lanciato la borsa ed esser salita su di uno sgabello.

A trovare la donna priva di vita, gli operai del cimitero di Avellino che hanno subito allertato i soccorsi. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco per poter recuperare la salma della donna, carabinieri e polizia per avviare i primi accertamenti e comprendere cosa fosse accaduto. Dopo il recupero della donna, la salma è stata trasportata al Moscati di Avellino dove è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nelle prossime ore potrebbe essere disposta l'autopsia dal pubblico ministero.