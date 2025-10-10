Medico avellinese investito con la moglie: trasportati al Moscati L'investimento a San Potito Ultra in via Crocefisso

Sono stati portati al pronto soccorso del Moscati di Avellino due persone, marito e moglie, investiti nel tardo pomeriggio di oggi nel territorio di San Potito. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell'ordine arrivate tempestivamente sul posto. Secondo una primissima ricostruzione il medico, ex primario in quiescenza del Moscati di Avellino, stava transitando a piedi con sua moglie in via Crocefisso quando sono stati investiti. I sanitari sono arrivati sul posto. Entrambi sono arrivati al Moscati dove sono tenuti sotto stretta osservazione, ma non verserebbero in gravi condizioni. La signora è stata sottoposta ad esami approfonditi viste le ferite riportate, ma comunque non gravi.