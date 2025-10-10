Medico avellinese investito con la moglie: trasportati al Moscati

L'investimento a San Potito Ultra in via Crocefisso

medico avellinese investito con la moglie trasportati al moscati

Il medico avellinese in pensione ha riportato solo lievi ferite

San Potito Ultra.  

Sono stati portati al pronto soccorso del Moscati di Avellino due persone, marito e  moglie, investiti nel tardo pomeriggio di oggi nel territorio di San Potito. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell'ordine arrivate tempestivamente sul posto. Secondo una primissima ricostruzione il medico, ex primario in quiescenza del Moscati di Avellino, stava transitando a piedi con sua moglie in via Crocefisso quando sono stati investiti. I sanitari sono arrivati sul posto. Entrambi sono arrivati al Moscati dove sono tenuti sotto stretta osservazione, ma non verserebbero in gravi condizioni. La signora è stata sottoposta ad esami approfonditi viste le ferite riportate, ma comunque non gravi.

