Spaccio di cocaina e hashish: arrestato 46enne di Avellino Arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida

Nell’ambito dei servizi pianificati per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nella serata di ieri, i poliziotti della squadra Mobile della Questura di Avellino hanno tratto in arresto in flagranza un 46enne di Avellino, trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

In particolare, l’uomo è stato controllato presso la pertinenza di un’abitazione privata di Avellino, dove, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di gr. 770 di hashish e di gr. 55 di cocaina. Il tutto è stato debitamente sottoposto a sequestro.

Il P.M. di turno della Procura della Repubblica di Avellino che coordina le indagini ha disposto la sottoposizione del predetto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Le contestazioni sono allo stato provvisorie e la misura cautelare è stata disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi i mezzi di impugnazione e il destinatario della misura stessa è una persona sottoposta alle indagini e, quindi, presunto innocente fino all’esito del giudizio definitivo.



Le misure e le attività svolte con il coordinamento della Procura della Repubblica di Avellino sono tese a rafforzare la prevenzione e il contrasto alla vendita e al consumo di sostanze stupefacenti, con particolare riferimento ai minori.