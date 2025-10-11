Avellino, suicidio al cimitero, salma della 53enne liberata: i funerali lunedì Il rito funebre verrà celebrato lunedì alle ore 10 nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie

di Paola Iandolo

La salma di M.D.B. la 53enne avellinese, operaia della Stellantis di Pratola Serra, trovata priva di vita al cimitero di Avellino, è stata liberata dall'autorità giudiziaria e consegnata ai falimiari per il rito. I funerali si svolgeranno lunedì alle ore 10.00 nella Chiesa Santa Maria delle Grazie. La camera ardente è stata organizzata presso la casa funeraria delle onoranze funebri Irpinia.

La donna si sarebbe lanciata dal quarto piano del palazzo Santa Rita, ieri mattina, per poi finire sui loculi sottostanti. Dopo le celeri indagini per comprendere prchè la donna si è recata al cimitero e poi ha deciso di togliersi la vita, la donna è stata sottoposta solo alla visita esterna. Pare che la donna soffrisse di depressione. A trovare la donna priva di vita, gli operai del cimitero di Avellino che hanno subito allertato i soccorsi. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso.