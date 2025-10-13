Avellino, nido d'api nel palazzo della Prefettura vigili del fuoco in azione La segnalazione lungo il Corso

Ha suscitato particolare curiosità l'intervento dei vigili del fuoco di questo pomeriggio lungo il corso Vittorio Emanuele ad Avellino. Un grosso nido d'api era stato segnalato dai lavoratori del palazzo della Prefettura, facendo scattare l'intervento. L'allarme per lo sciame in movimento era già scattato nella stessa zona nei giorni scorsi. Oggi si è provveduto alla rimozione del nido e messa in sicurezza nei pressi di un portone laterale del palazzo di governo.