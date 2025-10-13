Avellino, colpo al tabacchi: rubati gratta e vinci e sigarette per 20mila euro Banditi in azione: colpo messo a segno in 4 minuti

Colpo al tabacchi Mata, banditi in azione ad Avellino. Un furto di circa 20 mila euro è stato compiuto nella notte al bar tabacchi Mata di via Pennini, ad Avellino. Quattro uomini con il volto coperto, vestiti con tute mimetiche, hanno trafugato sigarette e biglietti “gratta e vinci” in un’operazione durata circa quattro minuti.

La dinamica del colpo

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sono arrivati a bordo di un’Audi e, utilizzando un flessibile, hanno tagliato la saracinesca del locale per entrare. Dopo il colpo, si sono dileguati senza lasciare tracce.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Gli investigatori non escludono collegamenti con episodi analoghi avvenuti in provincia.