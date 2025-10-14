Avellino, allarme racket: unica regia dietro i tre avvertimenti a colpi d'arma Si indaga ad ampio raggio per comprendere i moventi che si celano dietro i tre avvertimenti

di Paola Iandolo

Gli episodi a colpi d'arma da fuoco esplosi contro le vetrine di un'attività di autonoleggio di via Francesco Tedesco, dell'autorivendita di via Appia ad Atripalda ed infine i colpi esplosi contro l'abitazione di un uomo di Santa Lucia di Serino sono collegati tra loro. Vi sarebbe un'unica regia dietro i tre avvertimenti verificatisi nell'arco di una notte - quella a cavallo tra domenica e lunedì - e a breve distanza l'uno dall'altro.

Intanto carabinieri e polizia hanno già repertato i bossoli che saranno oggetto di analisi balistiche per comprendere se è anche la stessa arma ad essere entrata in azione. Ma soprattutto gli inquirenti stanno analizzando le immagini della videosorveglianza attiva nelle tre zone dove sono stati esplosi i colpi d'arma da fuoco per individuare chi è entrato in azione e per conto di chi.

Questioni che saranno anche al centro del prossimo appuntamento dell’Osservatorio sullo stato della provincia, ideato e promosso dal Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, per costruire un dialogo diretto con i territori che si terrà domani pomeriggio alle 16.30 al Cinema Eliseo. Nell’occasione saranno presenti il Commissario Straordinario della Città, Giuliana Perrotta, il Presidente del Tribunale di Avellino, Francesca Spena, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, Domenico Airoma, insieme ai Vertici provinciali delle Forze dell’Ordine.