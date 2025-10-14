"Se succederà qualcosa di grave, l'alto calore ne pagherà le conseguenze" Ecco a chi spetta mettere in sicurezza la buca a Paragano-Stratola ad Ariano Irpino

E' dal 29 settembre scorso, (tutti i passaggi sono documentati), che l'assessore Toni La Braca sta pressando l'alto calore servizi per la messa in sicurezza della strada all'altezza della cappellina Paragano, imbocco Stratola ad Ariano Irpino.

Si tratta di una buca pericolosa mai ripristinata, in piena curva all'imbocco di un incrocio e un dislivello di asfalto insidiosissimo.

La Braca si è recato sul posto. Le competenze, non vi è dubbio, sono dell'alto calore che a sua volta ha addossato le colpe a Rfi. Un ping pong assurdo.

Un imbocco ad altissimo rischio già teatro di numerosi incidenti, privo tra l'altro di una adeguata segnaletica. Sul posto è intervenuta anche la polizia rurale e l'area tecnica del comune.

Siamo non molto distanti da uno dei cantieri imponenti dell'alta capacità Napoli-Bari, dove è in atto la realizzazione di una delle sottostazioni elettriche al servizio della ferrovia.

Quando bisognerà ancora attendere per mettere in sicurezza questa strada? E soprattutto quanto bisognerà elemosinare ancora?

Se succederà qualcosa di grave per colpa di questa buca, l'alto calore ne pagherà le conseguenze!