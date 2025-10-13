Ariano: buca pericolosa in piena curva e dislivello asfalto insidiosissimo Comune e Rfi in campo per ripristinare la viabilità a Stratola-Paragano

Una buca pericolosa più volte segnalata e mai ripristinata in piena curva all'imbocco di un incrocio e un dislivello di asfalto insidiosissimo.

La segnalazione ci arriva questa volta da località Stratola, per la precisione dalla cappellina Paragano. La chiamano così qui i residenti. Un imbocco ad altissimo rischio già teatro di numerosi incidenti, privo tra l'altro di una adeguata segnaletica. Sul posto è intervenuta la polizia rurale particolarmente attenta su queste segnalazioni, in un territorio vastissimo e complesso morfologicamente.

Siamo non molto distanti da uno cantiere imponenti dell'alta capacità Napoli-Bari, dove è in atto la realizzazione di una delle sottostazioni elettriche al servizio della ferrovia.

Ed è proprio il continuo passaggio dei mezzi pesanti qui a preoccupare maggiormente gli automobilisti. Nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo dell'assessore Toni La Braca di concerto con il sindaco e l'area tecnica comunale. L'obiettivo è di mettere in atto un intervento di messa in sicurezza in sinergia tra Rfi e comune. I tempi sembra di capire non dovrebbero essere lunghi.