Tragedia di Verona: cordoglio Nsc Carabinieri Avellino: veri uomini dello Stato Il referenti del sindacato irpino ricordano i carabineri morti durante una operazione di sgombero

La Segreteria Provinciale di Avellino del Nuovo Sindacato Carabinieri, unitamente al Consigliere Regionale NSC Campania Oreste Antonio Mangino, esprime profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie dei tre carabinieri tragicamente deceduti e ai colleghi rimasti feriti durante le operazioni di sgombero in provincia di Verona. Uomini dello Stato che hanno onorato il giuramento di servire con coraggio, umiltà e senso del dovere, fino all’estremo sacrificio. Il loro esempio deve restare vivo e ricordare a tutti quanto sia alto il prezzo della legalità.

Il Nuovo Sindacato Carabinieri si stringe al dolore dell’Arma e rinnova l’impegno a tutela della dignità, sicurezza e memoria di ogni servitore dello Stato. Il Segretario Provinciale Generale Nsc Avellino, Oreste Antonio Mangino, Consigliere Regionale NSC Campania.