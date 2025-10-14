Avellino, Dolce Vita: il processo per Gianluca Festa inizia il 26 gennaio L'istanza di giudizio immediato è stata accolta e il processo per Festa inizierà a fine gennaio 2026

di Paola Iandolo

Il difensore di Gianluca Festa, l'avvvocato Luigi Petrillo comunica di aver rappresentato in vista dell’ udienza preliminare prevista per domani nell’ ambito del cd.”processo Dolce Vita”, istanza di giudizio immediato ai sensi degli artt.453, 3°co. e 419, 5° co. c.p.p.. La legge attribuisce all’ imputato la facoltà di esercitare tale diritto ed a ciò consegue la fissazione del dibattimento, senza la celebrazione dell’ udienza preliminare. "Il Dott.Gianluca Festa ha ritenuto prioritaria l’ esigenza di accedere senza ulteriori filtri al dibattimento che, in quanto pubblico, potrà finalmente consentire ai cittadini avellinesi di apprendere le vicende oggetto di processo, ascoltandole dalla viva voce degli inquirenti, dei testimoni e dell’ imputato, senza mediazioni di sorta e, così, ricostruendole in termini di verità e giustizia; ciò, nell’ unica sede in cui è possibile farlo nella pienezza delle prerogative difensive e della giurisdizione, ovvero innanzi al giudice del merito, in pubblica udienza, in contraddittorio con l’ accusa".

Il legale Petrillo precisa: "Affidandosi al sereno ed imparziale giudizio del Tribunale di Avellino, il Dott.Festa intende, anche, offrirsi al controllo di quanti lo hanno sostenuto e lo sostengono politicamente, auspicando che emerga la limpidezza della sua azione amministrativa, pesantemente ed ingiustamente messa in dubbio dalle imputazioni a lui mosse – in buona parte già ridimensionate dalla Suprema Corte di Cassazione - e che verranno tutte affrontate nella certezza di dimostrare la sua innocenza. L’ istanza è stata accolta e l’ inizio del processo è fissato per il 26 gennaio 2026".