Avellino, processo Aias: condannata Lady De Mita, assolto Bilotta Il tribunale ha disposto la confisca di 83mila euro per il reato di truffa

di Paola Iandolo

Si è concluso con tre condanne, sette assoluzioni e il proscioglimento per due capi di imputazione il processo Aias Noi con Loro. Le tre condanne riguardano la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Un anno e sei mesi per Annamaria Scarinzi, Marco Preziuso e Massimo Preziuso, con la sospensione della condanna subordinata alle condizioni di legge. Assoluzione per non aver commesso il fatto nei confronti di Simona De Mita e Antonio Nigrelli per lo stesso capo di imputazione. Secondo l'accusa Marco Scarinzi e Massimo Preziuso avrebbero indotto in errore i funzionari della Regione Campania per il progetto relativo alla “Digitalizzazione e messa in rete di archivi e biblioteche”.

Assolti “perche’ il fatto non sussiste” Annamaria Scarinzi, Gerardo Bilotta, Marco, Massimo e Carmine Preziuso per la malversazione, perchè con operazioni di fatture inesistenti i contributi ottenuti dalla Regione Campania e i contributi previsti in favore delle strutture accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, li convogliava in parte a finalità diverse, a soddisfazione di interessi privati.



Assolta dall’accusa di riciclaggio Annamaria Preziuso “perchè il fatto non sussiste”. Assolti “perché il fatto non sussiste” dall'accusa di peculato Gerardo Bilotta e Annamaria Preziuso. Il Tribunale ha disposto non doversi procedere nei confronti di Annamaria Scarinzi, Gerardo Bilotta, Massimo Preziuso, Marco Preziuso. Simona De Mita e Floriana De Mita per la malversazione per intervenuta prescrizione. Bilotta Gerardo e Catallo Luca per truffa non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Il Tribunale ha disposto la confisca di una somma pari a 83mila euro, profitto per la truffa per cui è arrivata la condanna. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro novanta giorni. Il collegio difensivo era composto dagli avvocati Guglielmo Scarlato (difesa Bilotta) Nello Pizza e Agostino Mazzeo (difesa Scarinzi) Fernando Taccone (difesa Nigrelli) Quirino Iorio (Preziuso) Generoso Pagliarulo (Preziuso Annamaria) Gianluca Spera (Catallo Luca).