Avellino, aggressione in centro: imprenditore 48enne in ospedale Indaga la polizia. Il 48enne è stato trasportato al Moscati

Serata di violenza ad Avellino, dove un imprenditore di 48 anni è stato aggredito da un gruppo di persone non identificate.

La violenza in centro

È successo questa sera in una zona centrale della città. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato e un’ambulanza del 118. I sanitari hanno soccorso il 48enne, che ha trasportato all’Ospedale “Moscati”.

Le condizioni della vittima e la fuga degli aggressori

Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe riportato un trauma cranico ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Secondo quanto ricostruito gli aggressori, almeno due, si sarebbero dileguati subito dopo l’attacco, facendo perdere le proprie tracce.

Indagini in corso

La vittima, ascoltata dagli agenti, ha riferito di non conoscere le persone che lo hanno colpito. Gli investigatori della Squadra Mobile di Avellino stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire con precisione la dinamica e identificare i responsabili

Le indagini proseguono nel massimo riserbo.

caccia agli aggressori

L’imprenditore resta sotto osservazione all’Ospedale “Moscati”, mentre la Polizia continua a raccogliere elementi utili per risalire agli autori dell’aggressione.