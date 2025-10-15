Guardia di Finanza Avellino: visita comandante interregionale Italia meridionale Elogiato il grande impegno delle fiamme gialle in Irpinia

Il comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Francesco Greco, autorità gerarchica sovraordinata a tutti i Reparti della Campania, oltre che delle regioni Puglia, Basilicata e Molise, ha reso visita al Comando

Provinciale Avellino.

L’Alto Ufficiale Generale è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello t.SPEF Leonardo

Erre e ha dapprima effettuato incontri istituzionali con S.E. il Prefetto di Avellino – Dr.ssa Rossana

RIFLESSO, con il Commissario Straordinario del Comune di Avellino – Dr.ssa Giuliana PERROTTA,

con S.E. il Vescovo Mons. Arturo AIELLO e con i vertici dell’Autorità Giudiziaria irpina - Dott.ssa

Francesca Spena, presidente del Tribunale e Dott. Domenico Airoma, Procuratore della Repubblica, ai

quali ha confermato la più ampia collaborazione istituzionale da parte delle Fiamme Gialle di ogni

ordine e grado che operano nella provincia irpina, ricevendo, al contempo, espressioni di piena

soddisfazione, stima e fiducia e per le molteplici attività di servizio svolte da tutti i Reparti della

provincia.

Il Generale GRECO ha quindi visitato la Caserma “Sottotenente Medaglia d’Oro al Valor Militare Attilio

Corrubia”, sede del Comando Provinciale, del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e del Gruppo di

Avellino, ove ha incontrato una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e

Finanzieri di tutti i Reparti dipendenti, ai quali ha riportato le lusinghiere espressioni di apprezzamento

dell’Autorità Giudiziaria e di Governo, aggiungendo il suo personale plauso per l’impegno, la dedizione

e il senso del dovere che connotano la diuturna attività dei Finanzieri, a tutela della legalità e della

sicurezza. A seguire, un breve ma significativo incontro con i rappresentanti delle Associazioni

Nazionali Finanzieri d’Italia di Avellino e Ariano Irpino, esaltandone la spiccata funzione sociale nella

collettività irpina.

Nel corso della visita, alla presenza dei Comandanti di reparto, il Comandante Provinciale ha

presentato all’Autorità il briefing istituzionale, relazionando sui risultati operativi conseguiti e sulle più

significative attività di servizio in corso, nonché sulle migliorie apportate alle infrastrutture delle

caserme, sedi dei reparti dipendenti.