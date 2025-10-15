Guardia di Finanza Avellino: visita comandante interregionale Italia meridionale

Il comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Francesco Greco, autorità gerarchica sovraordinata a tutti i Reparti della Campania, oltre che delle regioni Puglia, Basilicata e Molise, ha reso visita al Comando
Provinciale Avellino.
L’Alto Ufficiale Generale è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello t.SPEF Leonardo
Erre e ha dapprima effettuato incontri istituzionali con S.E. il Prefetto di Avellino – Dr.ssa Rossana
RIFLESSO, con il Commissario Straordinario del Comune di Avellino – Dr.ssa Giuliana PERROTTA,
con S.E. il Vescovo Mons. Arturo AIELLO e con i vertici dell’Autorità Giudiziaria irpina - Dott.ssa
Francesca Spena, presidente del Tribunale e Dott. Domenico Airoma, Procuratore della Repubblica, ai
quali ha confermato la più ampia collaborazione istituzionale da parte delle Fiamme Gialle di ogni
ordine e grado che operano nella provincia irpina, ricevendo, al contempo, espressioni di piena
soddisfazione, stima e fiducia e per le molteplici attività di servizio svolte da tutti i Reparti della
provincia.
Il Generale GRECO ha quindi visitato la Caserma “Sottotenente Medaglia d’Oro al Valor Militare Attilio
Corrubia”, sede del Comando Provinciale, del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e del Gruppo di
Avellino, ove ha incontrato una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e
Finanzieri di tutti i Reparti dipendenti, ai quali ha riportato le lusinghiere espressioni di apprezzamento
dell’Autorità Giudiziaria e di Governo, aggiungendo il suo personale plauso per l’impegno, la dedizione
e il senso del dovere che connotano la diuturna attività dei Finanzieri, a tutela della legalità e della
sicurezza. A seguire, un breve ma significativo incontro con i rappresentanti delle Associazioni
Nazionali Finanzieri d’Italia di Avellino e Ariano Irpino, esaltandone la spiccata funzione sociale nella
collettività irpina.
Nel corso della visita, alla presenza dei Comandanti di reparto, il Comandante Provinciale ha
presentato all’Autorità il briefing istituzionale, relazionando sui risultati operativi conseguiti e sulle più
significative attività di servizio in corso, nonché sulle migliorie apportate alle infrastrutture delle
caserme, sedi dei reparti dipendenti.