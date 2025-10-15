Carabinieri morti, ad Avellino l'omaggio commosso delle volanti della Questura Fiori, biglietti e messaggi anche in Irpini in segno di vicinanza per la tragedia di Verona

Fiori, biglietti e messaggi di solidarietà davanti alle Caserme dell’Arma anche in Irpinia, in segno di vicinanza per la scomparsa dei Carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, investiti, durante attività di servizio, da un’esplosione proditoriamente provocata dagli occupanti di un edificio a Castel d’Azzano (VR).

Ieri, ad Avellino, un momento di intensa commozione: le volanti della Questura si sono fermate davanti al Comando Provinciale dei Carabinieri con le sirene spiegate, rendendo omaggio ai colleghi caduti e testimoniando l’unità delle Forze dell’Ordine nel dolore e nel ricordo.