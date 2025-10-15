Giovane lupa uccisa a Candida, a poche centinaia di metri dal centro abitato Accertamenti sulla carcassa per verificare l'esatta dinamica

Un esemplare di una giovane lupa è stato trovato senza vita ai margini della strada provinciale a poche centinaia di metri dal centro abitato di Candida, in provincia di Avellino. La sua morte è avvenuta nella tarda serata di ieri a causa di un investimento da parte di un'auto in transito. La carcassa è stata ritrovata stamattima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e personale della Asl di Avellino che dopo le verifiche sanitarie hanno recuperato la carcassa trasferita poi all'Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno di Portici (Napoli) per accertare ufficialmente le cause della morte e raccogliere dati utili al monitoraggio della specie.