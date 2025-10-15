Il prefetto: c'è un certo fermento della criminalità, ma non facciamo allarmismo Il prefetto all'Osservatorio: sull'usura mai una denuncia in Irpinia e il dato non convince

"Non è vero che la città non è tranquilla, ma è anche vero che ci sono stati nel fine settimana degli episodi allarmanti, ma non facciamo allarmismo". Il prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, che ha presieduto all'incontro dell'Osservatorio sulla legalità, presso l'ex cinema Eliseo, ha commentato gli attentati dei giorni scorsi e l'aggressione ai danni di un imprenditore di Avellino.

"Anche ieri ne abbiamo parlato in Comitato - ribadisce il prefetto - naturalmente io posso solo dirvi che le indagini sono in corso e che comunque probabilmente sono episodi che si collocano nell'ambito della stessa criminalità. C'è un certo fermento nell'ambito della criminalità - sottolinea Riflesso - su questo non ci sono dubbi, ovviamente le indagini sono in corso e noi stiamo facendo tutto quello che dobbiamo fare, però ecco senza allarmismi e senza sottovalutare".

Invece rispetto al fenomeno del racket o usura il prefetto Riflesso tiene a precisare: "A prescindere da questi episodi, sto per avviare altre attività, proprio perché comunque questo è un territorio che esprime molto poco, in termini di denunce. O meglio le denunce su questi reati, rispetto all'usura è zero. Un dato che non ci convince - conclude-.