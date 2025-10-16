Avellino: violenza sessuale in un locale della movida, fermato un 50enne A denunciare l'episodio una ragazza di 30 anni

I fatti si sono verificati nell'ottobre del 2023, all'interno di un locale di Avellino. A denunciare l'episodio una ragazza di 30 anni.

Secondo quanto accaduto, la donna, a fine serata, mentre usciva dal bagno è stata bloccata e palpeggiata dall'uomo. La ragazza ha raccontato agli investigatori che l'uomo l'ha bloccata con la forza ed è stata costretta a subire i suoi palpeggiamenti nelle parti intime. Gli inquirenti hanno ricostruito i fatti attraverso testimonianze e immagini di videosorveglianza. Quindi, dopo la denuncia e gli accertamenti, si sono concluse la indagini a carico dell'uomo ed ora è attesa la fissazione del processo. Il 50enne è difeso dall'avvocato Fabio Tulimiero.