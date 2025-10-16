Avellino, botte da orbi tra stranieri, sangue sull'asfalto a Viale Italia Oggi ad Avellino

Una violenta lite tra stranieri è avvenuta a viale Italia nel pomeriggio di oggi ad Avellino. A scontrarsi due stranieri. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro sarebbe degenerato improvvisamente, per cause ancora da chiarire. I passanti, testimoni della scena, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine, che sono accorse sul posto.

All’arrivo delle pattuglie, tuttavia, i protagonisti della colluttazione si erano già dileguati.

Indagini in corso

Sull’asfalto restano evidenti tracce di sangue. Gli agenti della Questura del capoluogo hanno ascoltato i presenti. Sarà ora necessario ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.