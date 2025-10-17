Giovane nigeriana ritenuta pericolosa: accompagnata a Fiumicino per l'espulsione La 33enne pregiudicata è accusata di associazione di tipo mafioso

Il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Avellino ha espulso con accompagnamento in Nigeria una 33enne pregiudicata per associazione di tipo mafioso e per il possesso di documenti di identificazione falsi.

La stessa, all’atto della scarcerazione dalla Casa Circondariale di Avellino – Frazione Bellizzi Irpino, è stata portata in Questura e, all’esito degli accertamenti, dopo la convalida della competente Autorità Giudiziaria, è stata accompagnata coattivamente alla frontiera aerea di Fiumicino e condotta nel suo Paese di origine da tre poliziotti.