Avellino, concorsi pilotati all'Asl di Salerno: Alaia rinuncia al Riesame L'indagato Alaia tramite il suo legale, Benedetto Vittorio De Maio, ha rinunciato al riesame

di Paola Iandolo

Concorsi Asl pilotati: ha rinunciato alla discussione del Riesame l’avvocato Benedetto Vittorio De Maio, per ottenere l’istanza di annullamento del sequestro probatorio disposto dalla Procura di Avellino per il consigliere regionale e presidente della Commissione Sanità della Regione Campania Vincenzo Alaia. L’indagine della Procura di Avellino, coordinata dal Procuratore Aggiunto Francesco Raffaele, riguarda un concorso per veterinari bandito dall’ASL di Salerno.

Questa sarebbe la procedura concorsuale per cui una candidata, grazie all’intermediazione di un altro soggetto residente in provincia di Avellino, a quanto pare un suo collega, avrebbe insistito per ottenere un incontro e l’intervento del consigliere regionale Vincenzo Alaia, presidente della Commissione Sanità della Regione Campania. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, che il 22 settembre hanno eseguito il decreto di perquisizione firmato dal Procuratore Aggiunto di Avellino Francesco Raffaele.

A carico dei quattro indagati la Procura di Avellino contesta provvisoriamente l’ipotesi di reato di corruzione in concorso. Nei guai anche un collaboratore di Alaia, anche lui iscritto nel registro degli indagati. La candidata a superare il concorso avrebbe anche incontrato in una occasione il consigliere regionale. In occasione dell’incontro avrebbe portato con se due chili di mozzarelle, regalo che avrebbe fatto anche ad altre persone da lei avvicinate in vista del concorso.