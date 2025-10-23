Avellino, il giudice Cassano indicato presidente della seconda sezione penale Si attende la decisione del Plenum del CsM dopo l'indicazione di Cassano all'unanimità

di Paola Iandolo

Il giudice irpino Paolo Cassano è stato indicato all'unanimità come presidente della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Avellino. Il magistrato, che da alcuni mesi è impegnato a Roma nella Commissione che si occupa del concorso in magistratura, è stato indicato all’unanimità dalla V Commissione a ricoprire l'incarico lasciato dal dicembre scorso dal presidente Roberto Melone.

Bisognerà attendere ora che la decisione del Plenum del Csm. Il giudice Cassano ha negli ultimi anni ricoperto il ruolo di Gip nel tribunale di Avellino, ma nella sua lunga carriera ha già presieduto un Collegio penale. Il magistrato è stato infatti alla guida del Collegio del maxiprocesso all'organizzazione criminale denominata clan Cava operativo in Irpinia.